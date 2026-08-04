Главы МИД стран ЕС обсудили ситуацию в Сеуте

Перемещения мигрантов на основную территорию Испании или в иные страны Евросоюза не зафиксировано из испанского автономного города Сеута. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС по итогам видеоконференции глав МВД стран сообщества.

«Последние данные испанских властей и Еврокомиссии свидетельствуют, что большинство людей, которые нелегально пересекли границу, были возвращены. Никакого дальнейшего перемещения в материковую Испанию или другие государства-члены ЕС не было», – говорится в публикации.

По словам министра юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джима О'Каллагана, Евросоюз един и готов поддержать Испанию, а также защитить внешние границы объединения от нелегальной миграции.

В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов проникли на территорию испанского анклава в Северной Африке. Как утверждает Associated Press, это произошло из-за ложных постов в соцсетях. В них говорилось о том, что граница между Марокко и испанской Сеутой стала более проходимой. Эти записи стремительно завирусились. Увидев их, многие марокканцы решили, что появился шанс быстро попасть в Европу. К границе устремились переполненные автобусы, поезда и такси.

Ранее в Сеуте на видео попало, как мигранты прыгают с грузовиков, избегая депортации.