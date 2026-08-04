Лидеры СНГ поздравили Пашиняна с переизбранием на пост премьера Армении

Токаев, Рахмон и Мирзиеев поздравили Пашиняна с переизбранием на пост премьера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил поздравили Никола Пашиняна с переизбранием на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

Токаев пожелал Пашиняну дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.

Премьер Армении получил поздравления еще от двух глав стран СНГ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем обращении заявил, что переизбрание Пашиняна свидетельствует о «поддержке, которую общество оказывает» руководству Армении. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев же пожелал армянскому премьеру укрепить международную репутацию республики и способствовать дальнейшему улучшению уровня жизни населения.

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром страны после формирования нового состава парламента. Одновременно правящая партия выдвинула кандидатов на ключевые посты в Национальном собрании, а первое заседание парламента нового созыва сопровождалось скандалом: впервые в истории на него не пригласили католикоса всех армян, что вызвало возмущение со стороны оппозиционных депутатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Армению захотели лишить права голоса в ОДКБ из-за долгов.