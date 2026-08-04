Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Лидеры СНГ поздравили Пашиняна с переизбранием на пост премьера Армении

Токаев, Рахмон и Мирзиеев поздравили Пашиняна с переизбранием на пост премьера
Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил поздравили Никола Пашиняна с переизбранием на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

Токаев пожелал Пашиняну дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.

Премьер Армении получил поздравления еще от двух глав стран СНГ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем обращении заявил, что переизбрание Пашиняна свидетельствует о «поддержке, которую общество оказывает» руководству Армении. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев же пожелал армянскому премьеру укрепить международную репутацию республики и способствовать дальнейшему улучшению уровня жизни населения.

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром страны после формирования нового состава парламента. Одновременно правящая партия выдвинула кандидатов на ключевые посты в Национальном собрании, а первое заседание парламента нового созыва сопровождалось скандалом: впервые в истории на него не пригласили католикоса всех армян, что вызвало возмущение со стороны оппозиционных депутатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Армению захотели лишить права голоса в ОДКБ из-за долгов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Туристическая страховка не всегда спасает. За какие риски придется доплатить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!