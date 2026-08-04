Путин подписал закон, легализующий криптовалюты в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий криптовалюты в стране. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Закон признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования.

Таким образом, граждане получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на биржах страны и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок, следует из документа.

Регулирование и надзор этой сферы намерен осуществлять Центробанк РФ.

В конце июля сообщалось, что регулятор разработал первые проекты нормативных актов, которые необходимы для запуска рынка криптовалют в России. В частности, Центробанк подготовил условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Режим торгов будет прописан в правилах биржи, она будет рассчитывать рыночную и средневзвешенную цену на эти инструменты.

Ранее в Госдуме объяснили смысл нового законопроекта о криптовалютах.