В Казахстане возбудили дело из-за сообщений о проверке новой партии «Адилет»

Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана инициировала возбуждение уголовного дела в связи с появлением в масс-медиа информации о якобы выявленных нарушениях в деятельности партии «Адилет» («Справедливость»). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поводом стало появление в СМИ 4 августа пресс-релиза, в котором говорилось о якобы выявленных генпрокуратурой нарушениях в деятельности политсилы. В ведомстве заявили, что данная информация является ложной, поскольку оно не проводило проверку и не публиковало подобных сообщений.

В ГП уточнили, что по факту распространения недостоверных сведений начато досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 274 УК Казахстана «Распространение заведомо ложной информации».

Статья предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ до 800 часов, либо ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

Партия «Адилет» была создана 7 мая 2026 года и официально зарегистрирована 1 июня. В нее влилась ранее крупнейшая правящая партия «Аманат», которая была основана первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и вела свою историю с 1999 года.

«Адилет» вместе с еще шестью политсилами зарегистрировалась в Центризбиркоме для участия в первых выборах депутатов Курултая — однопалатного парламента Казахстана, созданного в соответствии с новой конституцией. Выборы назначены на 23 августа.

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