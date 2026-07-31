В Южной Корее объявили эвакуацию из-за американского БПЛА

Bloomberg: в Южной Корее объявили эвакуацию на границе с КНДР из-за дрона США

Эвакуацию жителей объявили в южнокорейском регионе, граничащем с КНДР, из-за американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, дрон Соединенных Штатов участвовал в совместных учениях. Однако его ошибочно приняли за неопознанный летательный аппарат.

«Жители уезда Чхорвон, граничащего с Северной Кореей, получили в четверг (30 июля. — «Газета.Ru») текстовое сообщение с призывом эвакуироваться после обнаружения неопознанного летающего аппарата», — утверждается в публикации.

В тексте говорится, что военнослужащие Южной Кореи повысили уровень боевой готовности и собирались сбить БПЛА. Но операцию отменили, так как было установлено, что это американский беспилотник. Позднее представители США подтвердили, что дрон принадлежит их стране.

26 мая агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила неустановленный снаряд в сторону Желтого моря. Какие-либо подробности в материале не уточнялись.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал превратить границу с Южной Кореей в «неприступную крепость».