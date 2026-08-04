В Евросоюзе ответили, когда полностью запретят импорт нефти из России

Еврокомиссия продолжает работать над предложением о полном запрете импорта российской нефти в Евросоюз и представит его в надлежащее время. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, сообщает «Европейская правда».

«Прежде всего, наша цель – запретить все российские энергоносители на европейских рынках. Мы уверенно движемся к успешному завершению этой стратегии», – заявила Итконен.

Она указала, что российская нефть находится под санкциями, однако для Словакии и Венгрии сделали исключение, и им позволили закупать ресурсы. Однако Еврокомиссия тесно сотрудничает с Будапештом и Братиславой, чтобы «диверсифицировать источники поставок и отказаться от российской нефти», подчеркнула представитель ЕК.

По словам Итконен, работа над запретом поставок ведется, и предложение будет представлено в «надлежащее время».

До этого в ЕС вступил в силу первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о постепенном отказе от энергоносителей из РФ. Регламент был окончательно утвержден Советом Евросоюза в январе текущего года и подразумевает полный отказ объединения от импорта российского газа к концу следующего года. После этого будут вводиться новые этапы запрета.

Ранее нефтеперерабатывающий завод в Грузии отказался от российской нефти.