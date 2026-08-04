Премьер-министр Молдавии Василе Тофан назвал политически неверным решением разрешить приезд в республику делегации Минсельхоза Афганистана. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик подчеркнул, что Молдавия не признает правление Талибана (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане, поэтому одобрение визита стало ошибкой в оценке и в межведомственной координации.

По словам Тофана, процедура была соблюдена формально, но без требуемой политической и дипломатической оценки. Он отметил, что этот случай был рассмотрен как рутинное административное дело, результатом чего стало ошибочное решение по предоставлению виз.

Представители Минсельхоза Афганистана прибыли в Кишинев по инициативе одной из молдавских компаний, которая рассчитывала наладить поставки сельхозпродукции в эту страну. Эти афганские чиновники не состояли в санкционных списках, поэтому прошли все проверки в государственных органах Молдавии и получили визы.

Тофан добавил, что после этого случая проверки будут усилены, к ним также подключат Службу информации и безопасности Молдавии.

Ранее в Молдавии продлили запрет на полеты для 20 авиакомпаний.