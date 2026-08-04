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Политика

Володин рассказал о главных правилах защиты от аферистов

Володин: никому не передавайте пароли от своих личных кабинетов и другие данные
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в «Максе» напомнил россиянам основные правила защиты от мошенников.

«Еще раз хочу вас попросить: никому не передавайте пароли от своих личных кабинетов; не входите в коммуникацию с тем, кто по телефону представляется должностным лицом; не доверяйте сообщениям, в которых содержатся ссылки или просьбы о переводе денег», — написал он.

Спикер Госдумы также призвал граждан всегда перепроверять информацию. Это поможет уберечься от неприятностей, отметил Володин.

В июле Правительство России утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством. Новую структуру, как писал «Интерфакс», возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Оперативный штаб займется выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия преступлениям в цифровой среде, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод». В его работе примут участие федеральные органы власти, включая правоохранительные ведомства, Банк России, а также представители бизнеса – операторы связи, банки и цифровые платформы.

Ранее в Воронеже мошенники выманили у пенсионерки 28 млн рублей.

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