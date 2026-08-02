Воронежская пенсионерка полгода общалась с мошенниками и лишилась 28 млн рублей

В Воронеже пенсионерка пыталась спасти накопления, поверила мошенникам и осталась без денег и квартиры. Об этом сообщает УМВД области.

Неизвестные связались с 71-летней потерпевшей еще в конце марта. Под видом сотрудников администрации, аферисты пенсионерку попросили назвать код из смс-сообщения якобы для «уточнения стажа».

Затем в мессенджере с ней связался лжемайор ФСБ, заявивший о компрометации данных и кредитах. С апреля по июль по его указаниям женщина снимала деньги, упаковывала в пакеты и передавала курьерам по кодовым словам.

Под влиянием злоумышленников, пожилая женщина также продала квартиру, отдав аферистам 4,8 миллиона рублей. Общий ущерб составил 28 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого жительница Вологды съездила в Иваново, Мытищи и Москву, чтобы передать курьерам почти три миллиона рублей.

Ранее мошенники развели на 30 млн пожилую москвичку, пригласив ее в чат «Поликлиника».