Киевский режим будет готов к конструктивным переговорам с Россией только после того, как почувствует реальную угрозу существованию. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Напоминаю, что российское руководство систематически выступает с заявлениями о готовности к переговорам, но Запад и Украина готовы обсуждать мирный договор лишь на неприемлемых для Москвы условиях. Все их требования пока что были нереалистичными», — сказал политолог.

По его мнению, киевский режим пока не ощущает реальной угрозы своему существованию, поэтому не стремится к диалогу.

«Киевский режим не чувствует, что под ним все трещит и шатается. Они теряют территорию на Донбассе, но могут терять ее дальше — уже четвертый год живут в условиях потерь и существуют спокойно. Пойдут на реальные переговоры с Москвой они только когда почувствуют угрозу своему существованию. Тогда и Запад, и сам Зеленский заговорят по-другому», — считает Блохин.

Главным драйвером переговоров, по мнению эксперта, станут военные успехи России, а не дипломатические сигналы.

«Переговоры, желание идти на компромиссы — это наши победы на поле боя. Вот это главный драйвер. А пока и американцы, и европейцы хотят, чтобы Москва пошла на уступки», — заключил Блохин.

Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, если Запад отнесется к ним конструктивно и зрело. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, Москва всегда открыта к переговорам и не раз это доказывала, но перспективы для диалога появятся, если у сторонников Украины на Западе «созрело понимание» необходимости честного и конструктивного взаимодействия.

«Если такой готовности на той стороне не будет, <…> мы будем продолжать специальную военную операцию, ... будем заниматься защитой наших интересов военным путем», — сказал замминистра.

Ранее в Госдуме оценили шансы Зеленского разрушить отношения Москвы и Пекина.