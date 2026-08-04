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Политика

США тайно готовят Тайвань к войне с Китаем

WSJ: США тайно помогают Тайваню готовиться к войне с Китаем
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские военные проводят обмен боевым опытом и повышают готовность Тайваня к возможному столкновению с Китаем. Об этом заявил министр обороны острова Веллингтон Ку, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Общественность видит только продажи оружия, но на самом деле сотрудничество является многогранным и включает гораздо больше. Благодаря военным обменам мы получили большой объем практического боевого опыта от США», — заявил Ку.

Глава военного ведомства заметил, что Тайвань не рассчитывает на прямое участие американских военных в случае начала конфликта с КНР.

В конце марта на Тайвань прибыла последняя партия танков «Абрамс» из 108, заказанных правительством острова. Это — лишь малая часть того, что государство планирует использовать для защиты от якобы готовящегося китайского вторжения. На острове ждут нападения в течение следующего года или двух, и его жители готовятся к тотальной войне, закупая оружие и открывая бомбоубежища.

Отмечалось, что, планируя оборону, Тайвань вдохновлялся Украиной, которая ведет боевые действия против куда более сильной России. О том, как на острове собираются противостоять Китаю и почему любые аналогии с Украиной обманчивы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ван И потребовал от Рубио уважать интересы Китая.

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