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Политика

Литва захотела взыскать с России компенсацию за поврежденное посольство в Киеве

Будрис захотел компенсацию от России за поврежденное посольство Литвы в Киеве
Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис захотел взыскать с России компенсацию за поврежденное посольство в Киеве. Об этом сообщает портал Delfi.

«Все это необходимо будет оценить. <…> Такие теоретические возможности существуют. Возможность требовать компенсацию за поврежденное имущество есть», – заявил Будрис.

Он отметил, что вопрос нужно «тщательно изучить с правовой точки зрения». По его словам, «независимо от того, разбилось ли окно, снесло ли крышу или было повреждено другое имущество, ничто не должно остаться незарегистрированным». Как указал Будрис, «за весь этот ущерб необходимо будет взыскать компенсацию».

До этого пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Литвы Кристина Беликова рассказала, что здание дипломатического представительства страны в Киеве получило повреждения в результате ночной атаки на военные объекты, расположенные в Киеве и Киевской области. В здании дипмиссии выбило несколько окон, были повреждены крыша и солнечные батареи на ней, уточнила она.

Ранее в России назвали приближающий войну с НАТО сценарий.

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