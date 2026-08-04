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Политика

Политолог Топорнин оценил шансы Хендрика Вюста сменить Мерца на посту канцлера

Политолог Топорнин: региональные выборы в Германии грозят Мерцу поражением
Liesa Johannssen/Reuters

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов рассказал о вероятности назначения Хендрика Вюста на место Фридриха Мерца в качестве канцлера Германии. Своим мнением он поделился беседе с Новостями Mail.

Он отметил, что Вюст, занимающий пост премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии, пользуется поддержкой среди членов Христианско-демократического союза и рассматривается как один из основных кандидатов на ключевые должности в партии и государстве.

По его словам, за последние годы Фридрих Мерц утратил доверие внутри ХДС, и в случае его отставки после осенних выборов наиболее вероятным кандидатом на преемство станет представитель этой же партии.

Эксперт подчеркнул, что Вюст — опытный политик, и его шансы занять пост канцлера сейчас выше, чем у Маркуса Зедера, премьер-министра Баварии и главы ХСС.

Он также отметил, что политическая ситуация в Германии остается крайне нестабильной, и нет полной уверенности в таком развитии событий. По его словам, недавние кадровые изменения продемонстрировали возможность неожиданных поворотов в политической арене.

Ранее в Германии назвали блок Мерца «партией Украины».

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