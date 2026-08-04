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Политика

Зеленский заявил о создании Карпатской международной инициативы

Зеленский: Украина планирует создать Карпатскую международную инициативу
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о формировании новой международной коалиции. Данной информацией он поделился через свой Telegram-канал.

Он назвал эту инициативу «Карпатской», подчеркнув, что участниками станут страны, объединенные не только геополитическими интересами и соседством, но и экономическими связями, а также общей привязанностью к живописным Карпатам.

Зеленский отметил, что данная инициатива предназначена для тех государств, которые не готовы предоставлять Украине военное оснащение, но открыты для сотрудничества в экономической сфере.

До этого было высказано мнение о том, что после 2027 года объемы европейской финансовой помощи Украине могут значительно сократиться. Это связывают с ожидаемыми политическими переменами в ряде стран ЕС, где запланированы парламентские и президентские выборы. В частности, электоральные кампании пройдут во Франции, Италии, Испании, Польше, Греции, Словакии и Эстонии. По мнению экспертов, нынешним властям этих государств будет сложно удержать свои позиции, так как они планируют строить предвыборную программу на повышении расходов на оборону — инициативе, которая в настоящий момент не находит широкой поддержки у граждан.

Ранее стало известно, когда может сократиться европейское финансирование Украины.

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