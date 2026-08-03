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Политика

Макрона и фон дер Ляйен обвинили в желании развязать войну с Россией

Де Вилье: Макрон и фон дер Ляйен хотят развязать войну с Россией
Phil Noble/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремятся к эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил бывший евродепутат от Франции Филипп де Вилье, пишет РИА Новости.

«Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен и Макрон? Они хотят войны», — высказался де Вилье в интервью с лидером французской правой партии «Патриоты» Флорианом Филиппо.

Он выделил три основных мотива, по которым Макрон и фон дер Ляйен могут стремиться к конфликту с Россией. Во-первых, он считает, что Макрон надеется использовать военные действия для того, чтобы обеспечить себе победу на будущих президентских выборах, отвлекая внимание от кандидатов, сосредоточенных на решении внутренних проблем Франции, включая вопросы выхода из ЕС.

Во-вторых, де Вилье указал на стремление передать полномочия в области обороны с национального уровня на уровень Европейского Союза, что может способствовать федерализации или созданию единого государства в рамках ЕС.

Третьим мотивом, по его словам, является желание Макрона отвлечь внимание французов от насущных внутренних проблем, таких как рост радикального исламизма в стране.

Ранее СМИ сообщили о попытках Макрона привлечь внимание Путина.

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