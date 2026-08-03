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Политика

Посольство РФ назвало снос памятника советским воинам в Польше «кощунственным шагом»

Посольство РФ направило протест Польше из-за сноса памятника советским воинам
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Посольство России в Польше направило польским властям протест в связи со сносом памятника советским воинам в городе Пыжице, который входит в Западно-Поморское воеводство Польши. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

В посольстве назвали снос монумента «очередным кощунственным шагом» польских властей, который представляет собой прямое грубое нарушение положений двустороннего соглашения между Россией и Польшей о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.

Дипломаты подчеркнули, что незаконные сносы памятников являются неприкрытой попыткой фальсифицировать историю и стереть из сознания польского народа память о подвиге советских воинов, освобождавших Польшу от нацистской оккупации.

Снос мемориала в Пыжице начался 31 июля. Инициатором выступил Институт национальной памяти Польши (IPN). Монумент разбирают с помощью тяжелой техники и пневматических манипуляторов. Перед началом работ с него был снят металлический барельеф с изображением солдата в каске.

Согласно совместному российско-польскому списку 1997 года, в Польше находился 561 памятник советским воинам. По последним данным, на сегодняшний день в стране осталось всего несколько десятков таких объектов.

Ранее власти Молдавии выступили за снос советских памятников.

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