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Общество

В польском городе сносят памятник советским воинам

В польском городе Пыжице начался снос памятника советским солдатам
Agencja Gazeta/Reuters

В городе Пыжице, который входит в Западно-Поморское воеводство Польши, начался снос мемориала, посвященного советским солдатам. Об этом сообщает РИА Новости

Инициатором данного процесса выступил Институт национальной памяти Польши (IPN).

Монумент, известный как «Памятник памяти», уже несколько часов разбивается с помощью тяжелой техники и пневматических манипуляторов. Перед началом работ с него был снят металлический барельеф с изображением солдата в каске.

В мероприятии принимает участие и исполняющий обязанности директора IPN Кароль Полеевский.

Согласно списку, составленному совместно российской и польской сторонами в 1997 году, в Польше находился 561 памятник советским воинам. По последним данным, на сегодняшний день на территории страны осталось всего несколько десятков таких объектов.

Снос памятников советского периода стал частью инициативы Института национальной памяти. Этот процесс был запущен, когда учреждение возглавлял нынешний президент Польши Кароль Навроцкий.

Ранее власти Молдавии выступили за снос советских памятников.

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