В ЛДПР предложили усилить контроль ФАС за ценами на билеты из Калининграда

Первый заместитель Руководителя ЦА ЛДПР Александр Курдюмов предложил расширить программы субсидирования авиационных и железнодорожных перевозок между Калининградом и другими регионами России, а также усилить контроль ФАС за резким ростом тарифов. Об этом он заявил, комментируя новости о серьезном дефиците железнодорожных билетов из Калининграда в Москву в конце лета и подорожания авиаперелетов.

«Ситуация, когда туристы не могут вернуться из Калининграда в Москву, недопустима. На август билетов на поезд практически нет, а перелет в конце месяца стоит до 17 тысяч рублей в одну сторону. Для многих это неподъемно. С той же проблемой регулярно сталкиваются и калининградцы, когда едут к родным, на лечение, учебу или работу», — сказал политик.

Калининградская область — часть России, поэтому доступное сообщение с другими регионами должно быть гарантировано, подчеркнул Курдюмов.

«ЛДПР предлагает расширить субсидирование авиа- и железнодорожных перевозок, увеличить количество билетов и ввести дополнительные квоты на период отпусков и каникул. Необходим и постоянный контроль ФАС за тарифами, особенно в условиях ограничений на железнодорожный транзит через ЕС, когда в одном поезде могут перевозить не более 300 человек», — заключил он.

Билеты на поезда из Москвы в Калининград на август 2026 года были практически полностью раскуплены еще в июне. Альтернативный вариант в виде авиаперелетов доступен далеко не всем из-за высоких цен.

В апреле 2026 года зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов прогнозировал подорожание внутренних перелетов в России на 5–7%. По его словам, на стоимость билетов одновременно влияет несколько факторов: ограниченность авиапарка, рост затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию воздушных судов, удорожание топлива, изменение логистики и перераспределение части флота на международные направления.

Ранее Калининград был назван одним из самых популярных морских городов России.