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Политика

Российский посол оценил предложенные Киевом перемирия

Посол Долгов: предложения Киева о перемирии — это пиар и попытка выиграть время
Andrii Nesterenko/Reuters

Украинская сторона предлагает России всевозможные варианты перемирий, чтобы выиграть время и одновременно с этим провести пиар-кампанию собственного выдуманного стремления к миру. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился посол по особым поручениям Константин Долгов.

«Я хочу напомнить, что российская сторона неоднократно вводила перемирия, и на время Рождества, и на время Пасхи. Однако Украина их все время игнорировала. А то, что сейчас предлагает Киев, — это не про перемирие, а про передышку для ВСУ», — пояснил посол.

Он добавил, что таким образом Украина также пытается переключить внимание международного сообщества с террористических актов на якобы заинтересованность в мире.

«О каком перемирии вообще может идти речь, когда мы имеем дело с террористами? Киев вспоминает про перемирия ровно после того, как наносит удары по мирным жителям в Геленджике. Они бьют по гражданским объектам и по мирным гражданам, и это ничто иное, как международный терроризм», — подчеркнул Долгов.
По его мнению, у Киева как не было заинтересованности в мирных переговорах, так и нет, украинцы лишь пытаются выслужиться перед западными странами и европейским истеблишментом.

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России три варианта перемирия: воздушное, остановка ударов по энергетическим объектам и заморозка боевых действий по линии фронта. Подоляк подчеркнул, что Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы начать переговоры о мире.

Ранее в Госдуме объяснили, в чем разница ударов ВСУ и Вооруженных сил России.

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