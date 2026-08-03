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Политика

«Макрона рано списывать»: в России раскрыли будущее «коалиции желающих»

Политолог Тимофеев: преемник Макрона может сменить его в коалиции желающих
Teresa Suarez/Reuters

Сегодня пока рано говорить о том, что «коалиция желающих» «умирает» — будущее объединения зависит от множества факторов. Хотя президент Франции Эммануэль Макрон потеряет влияние по окончании президентского срока, его место может занять преемник, заявил в беседе с «Новостями Mail» завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Он подчеркнул, что речь идет об инициативной группе, намеренной добиться введения войск на территорию Украины. До сих пор, однако, максимум, что сделали «активисты» из объединения – это выступили с несколькими заявлениями и провели ряд международных встреч. В то же время однозначного ответа о будущем группы пока нет, считает эксперт.

«Говорить, что коалиция «умирает» - довольно странная оценка. Скорее ее можно сравнить со «спящей красавицей», которая никак не пробудится. Может ли она пробудиться? Может, но это будет зависеть от ряда факторов», — отметил Тимофеев.

Он напомнил, что Макрон, который покинет кресло президента в мае будущего года, не сможет переизбраться, но войти в коалицию может его преемник. Кроме того, самого Макрона, по мнению политолога, также рано списывать со счетов.

Эксперт добавил, что во Франции из коалиции не делают культа, рассчитывая приписать себе возможные успехи организации, а в противном случае – найти другие способы влиять на украинский конфликт.

Напомним, The Telegraph писал, что отставка Кира Стармера и завершение президентского срока Эммануэля Макрона могут поставить под угрозу будущее «коалиции желающих», поддерживающей Украину. По оценке издания, их уход с постов создаст вакуум лидерства в Европе, поскольку у Макрона нет преемника, а новый премьер Британии Энди Бернем почти не имеет опыта во внешней политике. Потенциальным новым лидером объединения называют канцлера Германии Фридриха Мерца, но и его позиции нестабильны. Что происходит с коалицией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили вероятность распада «коалиции желающих» после ухода Макрона.

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