В России оценили вероятность распада «коалиции желающих» после ухода Макрона

Уход некоторых европейских политиков, который неизбежно произойдет уже в будущем году, не изменит общую тенденцию Европы на оказание помощи Украине. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«В 2027 году очевидно покинет свой пост президент Франции Эммануэль Макрон, так как он не имеет конституционного права баллотироваться еще раз. Поговаривают и о возможном скором уходе канцлера ФРГ Фридриха Мерца, чья партия скорее всего проиграет предстоящие в сентябре земельные выборы. Однако несмотря на подобные смены руководства, общая тенденция Европы на поддержку Украины не поменяется, и вряд ли «коалиция желающих» распадется», — сказал политолог.

Он напомнил, что руководство Еврокомиссии, например, Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас в любом случае останутся у власти до 2029 года, а потому будут поддерживать прежний курс ЕС. Тем более, что у Брюсселя долгосрочные финансовые обязательства перед Киевом уже есть, добавил эксперт.

«Даже правые европейские партии, которые критически относятся к поддержке Украины, больше ставят вопрос об эффективности проводимой политики, а не о необходимости поддержки Киева. Их основная позиция: надо менять подход. Так что со сменой нынешних европейских лидеров может поменяться только тактика, но не курс», — подчеркнул Топорнин.

Газета The Daily Telegrap сообщила, что в Великобритании опасаются, что Франция может покинуть «коалицию желающих» в случае победы на президентских выборах президента в 2027 году лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен или основателя левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона.

В Лондоне допускают, что новый президент Франции может поставить под сомнение будущее «коалиции желающих» и обмен разведывательными данными между странами, что приведет к развалу «коалиции желающих».

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