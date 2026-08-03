В Армении избрали нового спикера парламента

Кандидат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян стал новым спикером парламента республики. Об этом сообщила глава счетной комиссии Национального собрания Лилит Минасян, оглашая итоги голосования, передает Armenpress.

В голосовании принял участие 91 депутат из 105 парламентариев. В пользу Рубиняна отдали свои голоса 63 депутата, против — 28.

Рубинян пришел на смену Алену Симоняну.

Рубен Рубинян родился 8 марта 1990 года в Ереване, он — сын политика Карапета Рубиняна, который был заместителем председателя Национального собрания в 1995-1998 годах.

Рубинян изучал международнын отношения в Ереванском государственном университете, а также окончил магистратуру Ягеллонского университета в Кракове. В 2018-2019 годах являлся заместителем главы МИД Армении.

Также Рубиян был депутатом парламента двух созывов, заместителем председателя Национального собрания, переговорщиком с Турцией в рамках процесса улучшения двусторонних отношений.

Ранее Нарек Карапетян возглавил фракцию «Сильная Армения» в новом парламенте.