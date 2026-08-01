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Политика

Нарек Карапетян возглавил фракцию «Сильная Армения» в новом парламенте

Главой парламентской фракции блока «Сильная Армения» избран Нарек Карапетян
Стрингер/РИА Новости

Нарек Карапетян был избран главой парламентской фракции оппозиционного блока «Сильная Армения». Об этом сообщает пресс-служба данной политической силы на странице партии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По информации представителей блока, Нарек Карапетян стал руководителем фракции в Национальном собрании, а Тигран Абрамян был назначен секретарем фракции.

Первая сессия нового созыва Национального собрания намечена на воскресенье.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, в которых участвовали два блока и 16 политических партий. Лидером выборов считалась правящая партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном. Основным соперником выступал блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Через неделю после выборов Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты. Согласно данным, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть 4%-ный барьер для попадания в парламент, набрав 58 287 голосов (3,9%). В итоге в парламент прошли партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). Таким образом, «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать новое правительство.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме Нарека Карапетяна.

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