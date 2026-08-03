Pais: ЕС все труднее находить новые цели для санкций против России

Европейскому союзу становится все труднее находить новые объекты для санкций в отношении Российской Федерации, не встречая возражений одной из стран — членов объединения. Об этом сообщает газета El Pais.

Издание отмечает, что спустя 21 пакет санкций механизм, принятый странами Евросоюза, которые ранее выступали почти единодушно, начинает демонстрировать признаки усталости, поскольку список стал слишком большим.

Исследователь аналитического центра Bruegel Якоб Функ Киркегор заявил, что ЕС приблизился к тому, чтобы достичь своего «пика санкций», то есть момента, когда правительства начинают отдавать приоритет своим экономическим интересам, а не введению новых рестрикций против России.

Автор статьи пишет, что 21-й пакет рестрикций стал тому примером. Его удалось согласовать лишь после того, как были приняты в расчет требования ряда государств объединения.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что ЕС по просьбе Италии и Греции не стал вводить санкции против меха соболя из России.