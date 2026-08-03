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Политика

В Иране отказались верить в непреднамеренность атаки Украины на торговое судно

МИД Ирана заявил о преднамеренности удара Украины по судну в Каспийском море
mfa.gov.ir

Иран обладает доказательствами того, что атака украинских войск на судно Исламской Республики в акватории Каспийского моря была преднамеренной. Об этом во время еженедельного брифинга заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что в Киеве произошедшее назвали непреднамеренным инцидентом.

«Но имеющиеся доказательства указывают н ато, что нападение было преднамеренным», — подчеркнул Багаи.

По его словам, Исламская Республика намерена принять все необходимые меры, чтобы Украине пришлось ответить за свои действия. Тегеран собирается сделать так, чтобы подобные инциденты больше не повторялись, добавил дипломат.

В конце июля МИД Ирана заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по торговому судну Исламской Республики в Каспийском море. В результате взрыва пострадали два члена экипажа, один из них не выжил. В Тегеране сочли действия Киева актом агрессии и обвинили его в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы нынешней зоны боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране захотели ударить по порту на Украине, но передумали.

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