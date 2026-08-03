В Госдуме высказались о войне между Россией и НАТО: «Вероятность есть»

Вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО есть, поскольку большая часть предназначенной для Украины техники и вооружения находятся на территории стран Запада. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Вероятность такая есть, потому что ни для кого не секрет, что большая часть производства, техники и вооружения, якобы считающихся украинскими, находятся на территории западных стран, стран НАТО. Ну и напрямую оттуда поставляются на Украину вооруженные силы, которые и наносят удары», — заявил Соболев.
Он также напомнил, что космическая разведка стран Запада обеспечивает нанесение дальних ударов по стратегическим объектам в России. Депутат заявил, что «НАТО шутит с огнем».
Соболев считает, что со времен Александра Невского Запад пытался нанести стратегическое поражение России и завладеть ее ресурсами. Россия делает все возможное, чтобы не допустить полномасштабной войны, однако ее вероятность сохраняется, констатировал парламентарий.
До этого президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин заявлял, что Запад поставил цель нанести стратегическое поражение России, сделав ставку на эскалацию ракетных и беспилотных ударов. Такой сценарий напрямую ведет к войне между Россией и Североатлантическим альянсом, констатировал Тренин.
Ранее на Украине заявили о новой фазе конфликта с Россией.