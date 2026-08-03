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Политика

В Госдуме высказались о войне между Россией и НАТО: «Вероятность есть»

Депутат Соболев допустил войну между Россией и НАТО
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО есть, поскольку большая часть предназначенной для Украины техники и вооружения находятся на территории стран Запада. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Вероятность такая есть, потому что ни для кого не секрет, что большая часть производства, техники и вооружения, якобы считающихся украинскими, находятся на территории западных стран, стран НАТО. Ну и напрямую оттуда поставляются на Украину вооруженные силы, которые и наносят удары», — заявил Соболев.

Он также напомнил, что космическая разведка стран Запада обеспечивает нанесение дальних ударов по стратегическим объектам в России. Депутат заявил, что «НАТО шутит с огнем».

Соболев считает, что со времен Александра Невского Запад пытался нанести стратегическое поражение России и завладеть ее ресурсами. Россия делает все возможное, чтобы не допустить полномасштабной войны, однако ее вероятность сохраняется, констатировал парламентарий.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин заявлял, что Запад поставил цель нанести стратегическое поражение России, сделав ставку на эскалацию ракетных и беспилотных ударов. Такой сценарий напрямую ведет к войне между Россией и Североатлантическим альянсом, констатировал Тренин.

Ранее на Украине заявили о новой фазе конфликта с Россией.

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