Законопроект о санкциях против России вызвал споры среди сенаторов из-за одного пункта

WT: законопроект о санкциях против РФ застрял в конгрессе из-а пункта о пошлинах

Законопроект о новых американских санкциях против России застопорился из-за возражения демократов против предоставления президенту Дональду Трампу полномочий по введению таможенных пошлин в адрес других стран. Об этом пишет газета The Washington Times.

Как пишет газета, «убедительная поддержка» законопроекта со стороны обеих партий посылает Украине важный сигнал, однако противодействие положениям, которые уполномочивают президента вводить высокие пошлины на крупнейшие закупки российской нефти и газа, подрывает единство.

«Предоставление ему [Дональду Трампу] полномочий по введению тарифов, которые открывают возможность играть по принципу «вверх-вниз», «внутрь-наружу», «наказывать друзей, вознаграждать врагов», как это неоднократно делал Дональд Трамп с помощью тарифов, не является эффективным способом оказать давление на [президента России Владимира] Путина», — заявила сенатор Элизабет Уоррен.

Аналогичной позиции придерживается и сенатор Рэнд Пол. По его словам, «пошлины нанесут сокрушительный удар по мировой экономике», а голосование по законопроекту является голосованием «за увеличение налогов на 500 миллиардов долларов».

Как пишет The Washington Times, сенат не смог быстро перейти к окончательному принятию законопроекта из-за стремления исключить положения о таможенных пошлинах.

30 июня сообщалось, что сенат США преодолел первый процедурный этап на пути к принятию законопроекта о введении новых жестких санкций против России и Ирана.

Законопроект, разработанный при участии сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100% пошлин в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины в размере до 500% на весь импорт из России в США.

Ранее в посольстве России заявили о «медвежьей услуге» Грэма.