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Политика

В Лондоне допустили распад «коалиции желающих»

Telegraph: Лондон опасается выхода Франции из «коалиции желающих» после выборов
Teresa Suarez/Reuters

Великобритания опасается, что Франция может покинуть «коалицию желающих» в случае победы на президентских выборах президента в 2027 году лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен или основателя левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что Ле Пен и Меланшон не поддерживают курс на усиление армии и антироссийскую политику действующего главы государства Эмманюэля Макрона. В Лондоне допускают, что новый президент Франции может поставить под сомнение будущее «коалиции желающих» и обмен разведывательными данными между странами.

В статье говорится, что в связи с этим в дипломатических кругах стран — членов НАТО ведутся обсуждения относительно того, кто мог бы занять место Франции как одной из ведущих держав, оказывающих финансовую помощь Украине. Пока на эту роль рассматривается Германия.

В «коалиции желающих», вдохновителями которой стали Франция и Великобритания, состоят более 30 стран. Они выступают за выделение военной помощи Киеву и допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Первый тур выборов президента во Франции состоится 18 апреля 2027 года. Если в этот день ни один из претендентов не наберет более 50% голосов, лидирующие в гонке кандидаты примут участие во втором туре 2 мая. Эммануэль Макрон по истечении своего второго президентского срока не сможет в 2027 году принять участие в выборах.

Ранее Северная Македония присоединилась к «коалиции желающих».

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