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Политика

В Совфеде заявили, что Запад вмешивается в выборы в Госдуму

Джабаров: Запад развернул масштабную кампанию по вмешательству в выборы в ГД
Максим Блинов/РИА Новости

Председатель комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров заявил, что Запад развернул масштабную кампанию по вмешательству в выборы в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

«В последние два года противники России активно отрабатывали новые приемы, тестировали новые методы электорального вмешательства в ходе выборов в целом в ряде государств: включая Молдавию, Армению. Комиссия ведет постоянный мониторинг и анализ западных инструментов вмешательства. Технологии попыток иностранного вмешательства нам известны и понятны - все такие попытки будут купированы и отражены», — поделился Джабаров.

Он уточнил, что страны Запада традиционно делают ставку на иноагентов, экстремистов и «прочих предателей».

По его словам, они открыто представляют свои проекты по вмешательству в предстоящие выборы в Европарламенте, ПАСЕ и на прочих площадках. При этом подготовка прямо финансируется и идейно поддерживается Западом.

28 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным.

Так он прокомментировал обращение прокуратуры Армении в ЦИК республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Гагика Царукян.

Ранее Захарова обвинила Запад во вмешательстве в выборы в Армении.

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