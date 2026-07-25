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Армия

Международный эксперт по ядерному оружию заявила об опасной гонке вооружений

Эксперт ICAN предупредила о начале новой опасной фазы гонки ядерных вооружений
GAS-photo/Shutterstock/FOTODOM

Мировая гонка ядерных вооружений вступает в новую опасную фазу, заявила РИА Новости глава политического направления Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

По ее мнению, сегодняшняя памятная дата — 80-я годовщина первого подводного атомного взрыва на атолле Бикини — символизирует не только начало ядерной эры, но и новую тревожную реальность, в которой оказался современный мир.

Сандерс-Закре обратила внимание на то, что все девять обладающих ядерным оружием стран мира одновременно модернизируют и расширяют свои арсеналы. В 2025 году их совокупные расходы на эти цели достигли $119 млрд, добавила она.

Согласно июньскому докладу ICAN, наибольший рост трат на ядерные вооружения в прошлом году зафиксирован в США — они увеличились на 22% и превысили $69 млрд. Среди европейских стран лидером стала Великобритания с показателем $12,6 млрд.

Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора Владимир Кузнецов напоминал «Газете.Ru», что в РФ ядерные испытания были прекращены еще в период президентства Бориса Ельцина, то есть в начале девяностых.

По словам ядерщика, с тех пор предназначенная для их проведения инфраструктура могла прийти в негодность, поэтому «надо смотреть, что там творится с нашим ядерным арсеналом».

Ранее дипломат назвал причину, по которой не продлили СНВ-3.

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