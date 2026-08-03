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Политика

Трамп выбрал «наказание» для Канады из-за дыма от лесных пожаров

Трамп заявил, что определился с наказанием для Канады из-за смога от пожаров
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров, который ранее в июле окутал американские города. Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета.

«Да», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, определился ли он с «наказанием» для Канады за смог от пожаров.

В то же время американский лидер не раскрыл, какое именно наказание ждет Канаду, пообещав лишь, что вскоре об этом станет известно.

18 июля премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд назвал «абсолютно неприемлемой» критику со стороны США в адрес усилий Канады по борьбе с лесными пожарами. Форд подчеркнул, что провинция переживает тяжелую ситуацию, и если бы США столкнулись с подобными пожарами, Канада пришла бы на помощь соседям.

Дым от пожаров распространился на юг. По данным AirNow, «нездоровый» уровень загрязнения зафиксирован в Онтарио, Огайо, Западной Вирджинии, Пенсильвании, Нью-Джерси, Вирджинии, Мэриленде, Делавэре и Вашингтоне. В Питтсбурге качество воздуха оценили как «очень нездоровое».

Ранее смог от канадских пожаров окутал статую Свободы.

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