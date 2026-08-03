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Политика

Трамп объяснил, почему США отменили атаки на Иран

Трамп заявил, что отменил атаки на Иран по просьбе самой республики
Yves Herman/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии, а также самой Исламской Республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Меня попросили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Иран.Мы готовы начать в любой момент, когда захотим», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.

При этом президент США заявил, что отмененная атака «стала бы, безусловно, крупнейшей со времен Второй мировой войны».

До этого сообщалось, что Трамп отказался от запланированной на выходные масштабной атаки на Иран, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Подготовка ударов по иранской энергетической инфраструктуре была остановлена после консультаций с государствами Персидского залива, предупредившими об угрозе региональной эскалации. В ближайшее время Вашингтон намерен добиться открытия Ормузского пролива и «прекращения ядерной угрозы Ирана». В случае провала переговоров президент США пригрозил Ирану «военным террором».

Ранее в США обеспокоились «неадекватным» шпионажем Израиля за американскими чиновниками.

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