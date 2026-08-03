Россия предостерегла Ирландию от «пиратства» в отношении своих судов

РФ предупредила Ирландию, что любые попытки задерживать российские торговые суда будут иметь последствия, заявил «Известиям» посол РФ в Дублине Юрий Филатов.

Дипломат объяснил, что вступление в силу в Ирландии поправок к закону об обороне 1954 года, позволяющих стране высаживаться на морские суда, если те нарушают режим санкций против РФ, говорит о теоретической готовности Дублина поддержать антироссийские акции других стран Запада.

«Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия», — сказал посол.

Накануне минобороны Италии заявило о задержании танкера из «теневого флота» (танкеры, перевозящие российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции) России. В рамках военно-морской миссии Евросоюза итальянский корабль Thaon di Revel остановил танкер Toa Payoh под флагом Камеруна. Миссия EUNAVFOR MED Irini, проверяющая подозрительные корабли, сочла, что танкер находился под европейскими санкциями.

Ранее Путин потребовал бороться с посягательством на танкеры РФ, как с пиратством.