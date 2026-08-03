Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Россия предостерегла Ирландию от «пиратства» в отношении своих судов

Посол Филатов: РФ предупредила Ирландию о последствиях морского пиратства
Евгений Одиноков/РИА Новости

РФ предупредила Ирландию, что любые попытки задерживать российские торговые суда будут иметь последствия, заявил «Известиям» посол РФ в Дублине Юрий Филатов.

Дипломат объяснил, что вступление в силу в Ирландии поправок к закону об обороне 1954 года, позволяющих стране высаживаться на морские суда, если те нарушают режим санкций против РФ, говорит о теоретической готовности Дублина поддержать антироссийские акции других стран Запада.

«Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия», — сказал посол.

Накануне минобороны Италии заявило о задержании танкера из «теневого флота» (танкеры, перевозящие российские нефть и газ, несмотря на введенные санкции) России. В рамках военно-морской миссии Евросоюза итальянский корабль Thaon di Revel остановил танкер Toa Payoh под флагом Камеруна. Миссия EUNAVFOR MED Irini, проверяющая подозрительные корабли, сочла, что танкер находился под европейскими санкциями.

Ранее Путин потребовал бороться с посягательством на танкеры РФ, как с пиратством.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!