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Политика

В Германии предрекли отставку Мерца к Рождеству

Spiegel: в руководстве ХДС обсуждают отставку канцлера ФРГ Мерца после выборов
Yves Herman/Reuters

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает отставку действующего канцлера Германии Фридриха Мерца после сентябрьских выборов в региональные парламенты в трех федеральных землях страны. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По информации немецкого издания, насмешки в адрес Мерца демонстрируют стремительную потерю авторитета канцлера среди его соратников. По этой причине в союзе считают, что Мерц не сможет улучшить свою репутацию.

В Spiegel отмечают, что в ХДС не исключают отставку Мерца с поста канцлера к Рождеству, празднуемого 25 декабря. При этом подчеркивается, что смена главы правительства на данный момент никому не выгодна. Тем не менее в будущее Мерца на посту канцлера уже никто не верит, подводит итог журнал.

В сентябре 2026 года в трех восточногерманских федеральных землях пройдут выборы — Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. По данным опросов, в Саксонии-Анхальт и Мекленбург-Померания порядка 40% избирателей поддерживают партию «Альтернатива для Германии».

Ранее сообщалось, что в Германии растет недовольство Мерцем.

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