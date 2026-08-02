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Политика

Глава МИД Германии призвал ЕК защитить границы Евросоюза от мигрантов

Глава МИД ФРГ призвал ЕК защитить границы ЕС после наплыва мигрантов в Сеуте
Global Look Press

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал Европейскую комиссию отдать приоритет защите внешних границ Европейского союза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута. Об этом сообщила газета Bild.

«Он призвал Европейскую комиссию отдать наивысший приоритет защите внешних границ», — указывается в публикации.

По словам министра, для контроля нелегальной миграции странам Европы необходимы внешние партнеры, такие как Марокко. Bild указывает, что европейским государствам удалось избежать крупного миграционного кризиса, но обстановка до сих пор остается напряженной.

В конце июля тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке — это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальных мигрантов резко вырос после решения Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать незаконных мигрантов, а постановил дать им возможность запросить убежище.

Накануне число мигрантов, не выживших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко, выросло до 67. Власти Испании считают, что массовый наплыв людей был спровоцирован дезинформацией, которую распространяли преступные сети.

Ранее король Испании отреагировал на события в Сеуте.

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