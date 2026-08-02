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Политика

«Раскалывается изнутри»: финский политик рассказал о происходящем в ЕС

Мема: Евросоюз раскалывается изнутри на фоне миграционного кризиса в Испании
Jon Nazca/Reuters

Евросюз раскалывается изнутри, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

«Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией, европейские страны принимают меры против нее. ЕС раскалывается изнутри», — заявил политик.

Мема выразил солидарность с Испанией, отметив, что мигранты используются в качестве инструмента для подрыва испанского суверенитета. Он призвал европейские государства вернуться к национальному суверенитету, чтобы спастись от «евросамоубийства».

До этого ряд европейских стран выступил за временное исключение Испании из Шенгенской зоны на фоне ситуации в испанской Сеуте, через границу которой за сутки прорвались десятки тысяч мигрантов. Изначально с таким предложением выступила премьер-министр Италии Джорджи Мелони. Впоследствии ее поддержали Финляндия, Дания, а также ФРГ. В свою очередь премьер Швеции Ульф Кристерссон призвал Испанию «действовать быстро, чтобы взять ситуацию под контроль». Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил о намерении властей усилить контроль на границе с Испанией. Подробнее о разногласиях в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Сеута — испанский автономный город на северном побережье Африки. Он окружен территорией Марокко и отделен от Испании Гибралтарским проливом. Мигранты пытаются попасть в Сеуту, чтобы оказаться под юрисдикцией Испании и попросить убежище в ЕС.

Ранее Маск сравнил миграционный кризис в Сеуте с фильмом про зомби.

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