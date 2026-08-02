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Политика

В Британии раскритиковали удар Украины по судну Ирана

Экс-посол Прауд: Зеленский показал свою лояльность Трампу ударом по судну Ирана
V_Zelenskiy_official/Telegram

Удар по иранскому судну демонстрировал лояльность украинского президента Владимира Зеленского перед президентом США Дональдом Трампом, однако Иран теперь может атаковать Украину в ответ. Об этом заявил экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.

По словам дипломата, Владимир Зеленский таким образом якобы стремился продемонстрировать поддержку президенту США Дональду Трампу и сохранить интерес Вашингтона к помощи Украине. Экс-посол также отметил, что, по его оценке, Украина сталкивается с сокращением возможностей противовоздушной обороны из-за нехватки зенитных комплексов и боеприпасов. В таких условиях, считает он, украинские города становятся более уязвимыми для ракетных ударов.

Иранское судно было атаковано рано утром в субботу. По заявлению украинской стороны, в результате украинского удара в Каспийском море были поражены суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов.

Министерство иностранных дел Ирана назвало атаку на судно нарушением Устава ООН и «актом агрессии», который может привести к эскалации. После этого в МИД республики был вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране, где ему официально выразили решительный протест и сообщили, что Иран не оставит без ответа ни одно нападение на своих граждан.

Ранее США сделали предупреждение Украине из-за атак в Черном море.

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