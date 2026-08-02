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Политика

В Европе допустили ядерное усиление России в ответ на действия НАТО

Junge Welt: Россия может ответить на расширение ядерных сил НАТО в Европе
GAS-photo/Shutterstock/FOTODOM

Усиление ядерного потенциала Североатлантического альянса в Европе повышает риск ответных действий со стороны России. Об этом сообщает немецкое агентство Junge Welt.

Издание пишет, что НАТО на протяжении долгого времени реорганизует свой ядерный потенциалом в рамках борьбы за влияние против России. Также отмечается, что хранящиеся в Европе боеголовки прошли модернизацию.

Более того предполагается, предполагается, что США передислоцируют часть своего ядерного боезапаса на британскую авиабазу Лейкенхит. Также они могут быть размещены и в других странах Европы, соседствующих с российской границей. По этой причине Россия навряд ли будет сидеть сложа руки и начнёт вооружаться в ответ, заключили в Junge Welt.

При этом в издании добавили, что НАТО рассматривает возможность не информировать Россию о размещении нового ядерного оружия в Европе.

В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что приближение Германии к ядерному оружию даст возможность России обратиться ко всем необходимым мерам реагирования в области ядерного сдерживания. По его словам, в общественно-политический дискурс ФРГ пока не слишком громко, но настойчиво вбрасываются посылы о необходимости подумать над получением собственного ядерного оружия.

Ранее в бундестаге обвинили Мерца во втягивании Германии в войну с Россией.

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