Медведев сообщил, к чему приведет приближение Германии к ядерному оружию

Приближение Германии к ядерному оружию даст возможность России обратиться ко всем необходимым мерам реагирования в области ядерного сдерживания. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для RT.

По его словам, в общественно-политический дискурс ФРГ пока не слишком громко, но настойчиво вбрасываются посылы о необходимости подумать над получением собственного ядерного оружия.

«Одновременно хотелось бы обратить внимание, что даже близкое приближение Германии к ядерному оружию — это несомненный casus belli (основание для объявления войны — «Газета.Ru»), дающий возможность обратиться ко всем содержащимся в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания мерам реагирования», — пишет Медведев.

По его мнению, подобные намерения также могут вызвать тревогу и у США, которые пытаются убеждать мир в необходимости заключения нового СНВ-4 с участием Китая.

До этого зампред СБ РФ заявил, что ФРГ не прошла реальную денацификацию после Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что ФРГ готовится к возможной войне.