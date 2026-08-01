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Политика

В СМИ назвали предлог для атак США по Ирану

Press TV: США используют Ормузский пролив как предлог для ударов по Ирану
Stringer/Reuters

Вопрос судоходства через Ормузский пролив является предлогом для продолжения США наносить удары по Ирану. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление министерства иностранных дел исламской республики.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Иран намерен использовать все необходимые способы защиты своих прав, интересов и национальной безопасности. При этом страна сохраняет дружественные отношения с соседними странами на Ближнем Востоке на фоне агрессии США, заключили в иранском МИД.

До этого президент США приказал ВС США подготовиться к новым ударам по Ирану. По информации газета The Wall Street Journal, глава Белого дома уже одобрил представленный ему план атаки 31 июля во время заседания в президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

Цель новой операции — усилить военное давление на Тегеран и вынудить иранское руководство вернуться к переговорам на условиях Вашингтона. При этом американские чиновники допустили, что дипломатический прорыв может привести к остановке готовящихся ударов. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

Ранее КСИР пообещал устроить США «настоящий ад».

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