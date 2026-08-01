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Политика

Дмитриев раскрыл, чем занимается новый премьер Британии вместо экономики

Дмитриев: Бернэм не занимается экономикой Британии, но делает кринжовые видео
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Премьер-министр Британии Энди Бернэм не может представить свою программу по стимулированию экономического роста, но вместо этого записывает «кринжовые» видеоролики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Британский журналист Пирс Морган обратился к премьеру, спросив, может ли политик перестать тратить время на «кринжовые» видео и рассказать, как он собирается стимулировать экономический рост в королевстве.

«Нет, не может. Вывод, который левые сделали из провала Стармера, свелся к созданию кринжовых видео вместо того, чтобы заняться первопричинами проблем и ошибочными решениями в сферах иммиграции, энергетики и разжигания войн», — написал Дмитриев в ответ.

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений, британист Наталья Еремина заявила, что премьер-министр Британии Энди Бернэм намерен воплотить в жизнь социальную повестку, однако сделать это ему едва ли удастся, поскольку Лондон сейчас в большей степени занимается геополитикой. Поэтому, по словам эксперта, политика Бернэма по отношению к России не будет отличаться от линии Стармера.

Ранее в Британии стало меньше миллионеров.

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