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Политика

Британист рассказал о новом премьере Британии Энди Бернэме и его отношении к России

Британист Еремина: Бернэм на посту премьера Британии продолжит русофобский курс
Isabel Infantes/Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, который вступит в должность 20 июля вместо уходящего главы кабмина Кира Стармера, намерен воплотить в жизнь социальную повестку, однако сделать это ему едва ли удастся, поскольку Лондон сейчас в большей степени занимается геополитикой. Поэтому политика Бернэма по отношению к России не будет отличаться от линии Стармера. Об этом «Газете.Ru» заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений, британист Наталья Еремина.

«Энди Бернэм предлагает немножко смягченный курс в современных условиях, когда нужно обратиться больше к социальной повестке, потому что лейбористы, с его точки зрения, все-таки сделали крен вправо. Он с этим не согласен. Это человек, который выступает за согласие с профсоюзным движением, а профсоюзное движение очень важно, потому что оно формирует именно каркас партии. Больше того, это исторически важный момент, связанный с тем, что оттуда кооптируются новые деятели Лейбористской партии. Поэтому в данном случае Энди Бернэм пытается отчасти, наверное, играть на идеях истинного лейборизма», — сказала историк.

При этом, отметила Еремина, у лейбористов в Великобритании сейчас нет финансов на реализацию тех социальных проектов, которые необходимы королевству. Прежде всего речь идет о поддержке трудящихся и обеспечении им социальных гарантий. Она указала, что Лондон пускает все средства на геополитические проекты, прежде всего на Украину.

«Если страна выбирает русофобский курс, ей уже не до социальной политики, а с этой точки зрения Энди Бернэм мало будет отличаться от Стармера и прочих лидеров», — заключила она.

Новым премьер-министром Великобритании станет Энди Бернэм. Он будет новым лидером Лейбористской партии и сменит на посту уходящего в отставку Кира Стармера. Бернэм приступит к обязанностям премьера с 20 июля.

Ранее Зеленский наградил уходящего в отставку Стармера.

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