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Бизнес

В Британии сократилось число миллионеров, выяснили исследователи

Институт Адама Смита: число миллионеров в Британии упало до минимума с 2008 года
Peter Morrison/AP

Число фунтовых миллионеров в фунтах стерлингов в Великобритании достигло рекордно низкого уровня с момента мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного британским институтом Адама Смита.

«В Великобритании сейчас меньше миллионеров, чем когда-либо со времен мирового финансового кризиса (2008 года. — прим. ред.)», — говорится в исследовании.

По данным исследования, в стране насчитывается около 442 тысяч фунтовых миллионеров, что на 7% меньше по сравнению с 2024 годом.

Эксперты связывают данную тенденцию с повышением процентных ставок, отсутствием уверенности в экономике страны, низким уровнем сбережений и растущим нежеланием состоятельных людей оставаться или переезжать в Великобританию.

20 июля произошла передача власти новому лидеру лейбористов Энди Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению парламентских выборов на фоне заявления Бернема о намерении осуществить «самые значительные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет.

Ранее миллионер раздал свое богатство и стал священником.

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