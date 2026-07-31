В Армении проходят обыски у главного соперника Пашиняна

В Армении пришли с обыском к депутату партии «Сильная Армения» Карапетяну

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме депутата фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Об этом сообщает сообщает Armat Media.

«Сегодня рано утром силовики вошли в особняк Нарека Карапетяна и проводят обыски», — говорится в публикации.

Другой информации не приводится.

22 июля в пресс-службе Генпрокуратуры страны заявили, что в отношении Нарека Карапетяна возбуждено публичное уголовное дело по части 2 статьи 236 (принуждение к участию в законном или незаконном собрании с применением или угрозой применения насилия, предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег, приобретенных незаконными путем с наказанием от 6 до 12 лет лишения свободы) Уголовного кодекса страны.

До этого лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что главной целью оппозиции является отстранение от власти премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее оппозиция Армении назвала выборы нелегитимными.