Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Виктор Бут предположил, что Линдси Грэм мог быть отравлен Зеленским

Виктор Бут: сенатор США Линдси Грэм мог быть отравлен Владимиром Зеленским
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут выдвинул версию о возможной причастности украинской стороны к кончине американского сенатора Линдси Грэма. Своим мнением он поделился в интервью изданию kp.ru.

Бут предположил, что кончина политика могла быть результатом преднамеренного отравления.

«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — сказал Бут.

Предприниматель также высказал мнение, что Владимир Зеленский мог использовать прощание с Грэмом в качестве площадки для встреч с мировыми лидерами.

12 июля представители офиса Грэма сообщили, что политика не стало в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных сердечно-сосудистым заболеванием. Известно, что это произошло спустя некоторое время после возвращения с Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский и Нетаньяху поругались на церемонии прощания с сенатором Грэмом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 1 августа. Атака на теплоход «Росатома», планы Трампа на Украину и Тюмень под водой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!