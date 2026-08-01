Виктор Бут: сенатор США Линдси Грэм мог быть отравлен Владимиром Зеленским

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут выдвинул версию о возможной причастности украинской стороны к кончине американского сенатора Линдси Грэма. Своим мнением он поделился в интервью изданию kp.ru.

Бут предположил, что кончина политика могла быть результатом преднамеренного отравления.

«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — сказал Бут.

Предприниматель также высказал мнение, что Владимир Зеленский мог использовать прощание с Грэмом в качестве площадки для встреч с мировыми лидерами.

12 июля представители офиса Грэма сообщили, что политика не стало в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных сердечно-сосудистым заболеванием. Известно, что это произошло спустя некоторое время после возвращения с Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский и Нетаньяху поругались на церемонии прощания с сенатором Грэмом.