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Политика

Граждан США на Ближнем Востоке предупредили о риске эскалации в регионе

Посольства США на Ближнем Востоке предупредили сограждан об эскалации в регионе
S.K. Vemmer/Department of State

Дипломатические представительства США в ряде стран Ближнего Востока выпустили официальное предупреждение для своих граждан в связи с растущей угрозой региональной эскалации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американской дипмиссии в Израиле.

«Из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной и может привести к непредвиденной эскалации», — говорится в сообщении.

Находящимся в регионе соотечественникам рекомендуется сохранять максимальную бдительность и учитывать вероятность серьезных логистических сбоев, включая отмену авиарейсов и временное закрытие воздушного пространства.

Американские дипломаты советуют гражданам, уже пребывающим в зоне потенциального конфликта, рассмотреть возможность незамедлительного выезда либо подготовиться к экстренной эвакуации. Тем, кто находится за пределами Ближнего Востока, настоятельно рекомендуется пересмотреть планы поездок в этот регион или через его территорию.

Ранее СМИ сообщили о подготовке ударов по ядерным объектам Ирана.

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