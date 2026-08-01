На Украине заявили о временной остановке экспорта из-за ударов по портам страны

Экспортные поставки из Украины приостановлены из-за атак российских войск на портовую инфраструктуру, что уже создает проблемы для украинских компаний. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, удары по портам, а также повреждения энергетических, логистических и складских объектов приводят к ощутимым последствиям. В частности, ограничение морских перевозок существенно осложнило деятельность предприятий реального сектора, из-за чего отгрузка продукции задерживается либо временно прекращается.

Пышный отметил, что это вызывает перебои с денежными потоками, накопление готовых товаров на складах, колебания цен и спроса, а также нарушение производственных и транспортных цепочек. В результате нагрузка на бизнес растет, а способность компаний своевременно погашать кредиты и привлекать новые займы снижается.

Дополнительное давление на финансовое положение заемщиков, как подчеркнул глава Нацбанка, сказывается и на банковской сфере. По его словам, если не принять меры, текущие сложности предприятий могут привести к ухудшению качества банковских кредитных портфелей.

Ранее в Европе предположили, что в связи с блокадой портов в Одессе Запад может потерять интерес к Украине.