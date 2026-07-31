В США рассказали об отказе Маска обсуждать с Зеленским удары по России

Американский предприниматель Илон Маск отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ударов по России. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что терминалы Starlink компании SpaceX помогают украинским войскам наиболее точно наводить беспилотники на объекты в России.

«Во время своего визита в США на этой неделе Зеленский попросил о встрече с Маском, чтобы обсудить свой план по нанесению ударов по этим объектам, но миллиардер отклонил приглашение», — говорится в материале.

24 июля Маск заявил, что уступки в пользу России позволят завершить военный конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Москва не отведет свои войска, а Украина не вернет утраченные территории. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала Маску отключить Starlink на территории Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт обвинил SpaceX в игнорировании применения Starlink ВСУ для ударов по России.