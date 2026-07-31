Канцлер Австрии высказался о приостановке Шенгена с Испанией

Штокер не исключил приостановку Шенгена с Испанией из-за кризиса в Сеуте

Канцлер Австрии Кристиан Штокер не исключил приостановки действия Шенгенского соглашения с Испанией в случае дальнейшего ухудшения ситуации с наплывом мигрантов в Сеуте. Об этом он сообщил в соцсети X.

Глава правительства Австрии назвал события в Испании «тревожным сигналом». Австрийские власти, по его словам, «очень внимательно» следят за развитием ситуации и находятся в тесном контакте с Еврокомиссией.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна готова принять чрезвычайные меры для защиты границ и безопасности граждан, временное восстановление пограничного контроля на границе с Испанией.

Около 60 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.