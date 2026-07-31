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Политика

Премьер Дании призвала ЕС приостановить членство Испании в Шенгенской зоне

Фредериксен: ЕС следует рассмотреть вопрос о членстве Испании в Шенгенской зоне
Ludovic Marin/AP

Европейский союз (ЕС) должен рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Само собой разумеется, что ЕС должен немедленно принять все необходимые меры и рассмотреть все варианты, включая приостановку сотрудничества в рамках Шенгенской зоны. Неконтролируемая миграция представляет угрозу для Европы и для Дании», — сказала глава кабмина.

Фредериксен добавила, что она обсудила с премьер-министром Италии Джорджией Мелони ситуацию в стране. По ее словам, глава итальянского кабмина предложила приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Финляндия поддержала идею о приостановке шенгена с Испанией из-за кризиса в Сеуте.

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